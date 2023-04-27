معلومات عن تمثال «بوذا» اكتشفته بعثة أجنبية في البحر الأحمر

على بعد 140 كيلو مترا جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر تقع برنيكي او منطقة برنيس، ويطلق عليها لقب «المدينة القديمة الجديدة»؛ لأنها كانت هناك حياة بها منذ العصور القديمة، حيث أطلق عليها اسم برنيس، نسبة إلى الملكة برنيقيه أم بطليموس الثانى، حتى أصبحت برانيس حاليًا والتي تم اكتشاف تمثال «بوذا»، حسب ما أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم.

اكتشاف أول تمثال لبوذا في مصر

وأوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «بوذا» أول تمثال يتم اكتشافه بمصر لبوذا ويعود إلى العصر الروماني، إذ كانت منطقة برنيكي «برنيس حاليًا» هي منطقة بوغازي وميناء تجاري تخدم الإمبراطورية الرومانية وقتها عبر نقل التجارة من الهند، ومنها إلى سواحل البحر الأحمر عبر برينكي ثم إلى الإسكندرية.

وكشف «أبو طالب» أن التمثال المُكتشف يبلغ ارتفاعه 71 سم، ويصور بوذا واقفًا ويحمل جزءًا من ملابسه في يده اليسرى، وبجانبه زهرة اللوتس وحول رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه، إشارة إلى عقله المشعر.

تمثال بوذا في برنيكي على سواحل البحر الأحمر

وأشار نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن برينكي هي مدينة برنس حاليا وهي ميناء صغير جنوب محافظة البحر الأحمر، سميت على اسم بطلميوس الثاني وأصبحت ميناءً تجاريا عام 275 قبل الميلاد، وتضم معبد سميراميس المهدم وكانت ترتبط بطريق قديم يربطها بصعيد مصر عبر مدينة قفط على النيل بمحافظة قنا، وما زالت تحتفظ ببريقها وجمالها شواطئها الخلابة.

البعثة الأثرية البولندية الأمريكية المشتركة تكتشف بوذا

كان أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي اليوم، إن البعثة الأثرية البولندية الأمريكية المشتركة والعاملة في مدينة برنيكي على ساحل البحر الأحمر نجحت في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفر تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا أن موسم الحفر بالموقع شهد العديد من نجحت البعثة الأثرية.