إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «مرسى علم - برنيس»

شهد طريق «مرسى علم - برنيس» جنوب محافظة البحر الأحمر، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 17 شخصا، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

حادث طريق مرسى علم

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا اليوم، بحادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 17 شخصا في الكيلو 80 طريق «مرسى علم - برنيس»، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بعدد 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى مرسى علم أن الإصابات أغلبها خفيفة، وتم عمل جميع الإسعاف الأولية لهم، وجار عمل اللازم.

حادث طريق الغردقة سفاجا

وكان طريق «الغردقة - سفاجا» شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا لتلقي العلاج، وإيداع الجثة المشرحة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.