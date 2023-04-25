أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة البحر الأحمر 2023‪ التي تنطلق يوم الأحد 7 مايو المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 محافظة البحر الأحمر

نشرت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عبر صفحتها الرسمية مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023‪ بمحافظة البحر الأحمر، وتنعقد في الساعة التاسعة صباحا يوم السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية ثم يوم الإثنين 8 مايو في مادتي الكيمياء والجغرافيا ثم الأربعاء 10 مايو في الرياضيات والتاريخ ثم يوم السبت 13 في الأحياء واللغة الأجنبية الثانية ثم الإثنين 15 مايو في الفيزياء والفلسفة ثم الأربعاء 15 مايو في اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 البحر الأحمر

ونشرت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مواعيد َ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة البحر الأحمر 2023‪ الترم الثاني وتبدأ الامتحانات في الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد 7 مايو في مادة اللغة العربية ثم يعقبها أداء امتحان مادة التربية الدينية.

ثم يوم الثلاثاء 9 مايو في مادتي الكيمياء والجغرافيا ثم الخميس 11 مايو مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 14 مايو اللغة الأجنبية الثاني والتاريخ والتطبيقات الرياضية، والثلاثاء 16 مايو الرياضيات وعلم النفس والأحياء والخميس 18 فيزياء وفلسفة.