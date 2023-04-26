إصابة 13 شخصا بحادث تصادم سيارتين في الوادي الجديد

أصيب 13 شخصًا من بينهم 4 أطفال اليوم الأربعاء في حادث تصادم سيارتين نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الفرافرة المركزي 13 مصابًا في حادث مروري.

فرض كردون حول موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة لمعاينة موقع الحادث وفرض كردون أمني وتبين تصادم سيارتي ربع نقل بطريق «صبيح – الفرافرة»التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فيما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.