مصرع شخص في حادث تصادم ببني سويف

لقي شخص مقيم بمركز إهناسيا، اليوم الأربعاء، مصرعه، في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق بني مؤمنة ببا سمسطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق بني مؤمنة

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شخص، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى والوقوف على أسباب وقوع الحادث.

تفاصيل وفاة شخص في حادث تصادم ببني سويف

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يدعى، «أنور وديع جاد»، ويبلغ من العمر 59 عامًا، مقيم مركز اهناسيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي وايداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.