إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالمنيا

أصيب 14 شخصا، جميعهم من قرية واحدة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بين سيارتين

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص الأولي رقم 6987 ع ا و، والثانية 1593 ن ب د، بالطريق الصحراوي الغربي شمال بوابة الرسوم.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين اصطدام السيارة الأولي بالثانية من الخلف بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا جميعهم من قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

إصابة 14 شخصا من قرية واحدة

والمصابون هم: صباح فخري شحاتة 42 عاما، داليا حجاج محمد 33 عاما، هاجر إسماعيل حسن 23 عاما، مريم حكيم فرج 32 عاما، هاجر عيد محمد 15 عاما، وردة محمد أحمد 29 عاما، مادونا نبيل جرجس 13 عاما، محمد رشدي سيد 25 عاما، هبة فرج الله سعيد 40 عاما، أبانوب سمير حبيب 16 عاما، محمود عزت أحمد 21 عاما، محمد رشاد عبد الفتاح 29 عاما، طلعت رأفت محمود 31 عاما، هند سيد عبد العظيم 37 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.