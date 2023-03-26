مزاد لبيع موديلات جديدة لسيارات الحوادث في 11 أبريل.. تأمين 20 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة والجديدة استقرارًا في الأسعار، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد افتتاح مصنع لتجميع السيارات العالمية «بي إم دبليو»، إضافة إلى انتشار عدد من المزادات لبيع سيارات الحوادث والمستعملة.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن قرار الدولة بتيسير استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، وتخفيض الضرائب عليها، أدى إلى استقرار أسعار السيارات.

مزاد لسيارات الحوادث

وأعلنت شركة «وثاق للتأمين التكافلي مصر»، برئاسة عادل فطوري العضو المنتدب، عن بيع لسيارات الحوادث في 11 أبريل 2023، لبيع عدد من السيارات الحديثة موديلات 2020 و2021 و2022 و2023، من سيارات يابانية وصينية وكورية.

وأكدت الشركة أنه يمكن ترخيص هذه السيارات، ودخول المزاد بـ20 ألف جنيه كتأمين، ويتم بيع السيارة لكل واحدة على حدة، ويتم دفع 20% من قيمة السيارة، وتسليمها خلال 15 يومًا.

وأشارت الشركة إلى أنه للاشتراك في مزاد سيارات الحوادث يجب شراء كراسة الشروط، واصطحاب فني لمعاينة السيارات، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، ويتم إعداد مزاد السيارات من جهات مسؤولة ومكتب من الخبراء المُثمنين.

سيارات موديلات حديثة

وفى نفس السياق، قال بكر علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن مزادات سيارات الحوادث أتاحت للجميع شراء عدد من السيارات الجديدة، وبها حادث إصلاح.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، بأن عددًا كبيرًا من المواطنين توجهوا إلى سوق سيارات الحوادث الجديدة، إذ يتم بيعها في مزادات رسمية من قبل شركات التأمين والبنوك المصرية.