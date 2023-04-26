وفاة الفنان اللبناني سامي خياط بعد صراع مع مرض سرطان العظام

غيب الموت، منذ قليل، الفنان اللبناني الكبير سامي خياط، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل مستشفى في بيروت، بعد أكثر من أسبوع بالمستشفى، حسبما أعلنت ابنته سابين سامي خياط، وفق اللوكالة الفرنسية.

ويذكر أن الفنان اللبناني سامي خياط، كان يعاني من مرض سرطان العظام.

يذكر أن «خياط» كُرم أكثر من مرة في لبنان، ومنح في عام 2020، وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة ضابط، تقديرًا لأعماله المسرحية.