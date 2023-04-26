أحمد جمال العدل: والدي دقيق جدا في عمله ويحرص على خروج أعماله بشكل متميز

علق أحمد جمال العدل نجل المنتج جمال العدل، على نجاح مسلسل عملة نادرة، مثنيًا على والده، معتبرًا أنه فنان، مشيرًا إلى أن والده سميع جدًا وصوته جميل ويجيد الغناء.

جمال العدل دقيق جدا في عمله

وأوضح أحمد العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن والده دقيق جدًا في عمله، ويحرص على أن تخرج كل أعمالهم الفنية بشكل متميز وكامل بدون أي نقصان.

جمال العدل يعلّم من حوله طوال الوقت

ووصف أحمد العدل والده المنتج جمال العدل بأنه واضح جدًا وليس لديه مشكلة في أن يعلّم من حوله طوال الوقت، معتبرًا أن والده لديه روح رياضية زائدة عن الحد.