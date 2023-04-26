مدحت العدل عن مسلسل عملة نادرة: فخور بتقديم دراما صعيدية لأول مرة

قال السيناريست والشاعر مدحت العدل، مؤلف مسلسل عملة نادرة، إن العمل الدرامي يبدأ من عند المنتج، وهو أهم ضلع في العمل، وجمال العدل أهم منتج وكثير من المشروعات الدرامية الناجحة كانت بسببه مثل مسلسلات «ريا وسكينة» و«تحت السيطرة» و«سجن النسا» و«بـ 100 وش».

مدحت العدل: ماندو العدل مخرج كبير

وأضاف «العدل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن ماندو العدل مخرج كبير رغم صغر سنه، ومسلسل عملة نادرة اكتملت فيه عناصر كثيرة من النضج الفني لماندو العدل، وبذل مجهودا كبيرا لإظهار الممثلين الثانويين بهذا التميز.

وتابع: «أنا وماندو العدل لأول مرة نقدم دراما صعيدية، وكان تحدي بالنسبة لنا، وبحثنا الكثير من أجل المسلسل، وسعيد بأننا حققنا أمل جمال العدل والجمهور بمسلسل مصنوع بشكل جيد ومختلف، وقدمنا مسلسل مبعث للفخر لنا».

مدحت العدل: التعاون مع جمال العدل

ولفت إلى أنه من الوارد أن يرفض جمال العدل إنتاج أعمال درامية من تأليفه، متابعا: «حارة اليهود كتبته واتعمل بعد 3 سنوات، بتبقى في بعض الأحيان وجهات نظر، واحنا ديمقراطيين جدا».