ماندو العدل لـ«القاهرة الإخبارية»: فريدة سيف النصر موهبتها أكبر مما نعرفه

كشف المخرج ماندو العدل، عن تفاصيل اختيار فريدة سيف النصر في مسلسل عملة نادرة، قائلا: «عملنا سويا من قبل في فيلم صاحب المقام وكانت ضيفة شرف، وهذا هو التعاون الثاني بيننا في عملة نادرة».

فريدة من الفنانات ذات الموهبة القوي

وأضاف «العدل»، خلال لقائه في برنامج «عاصمة الفنون» على قناة القاهرة الإخبارية، «أرى أن الفنانة فريدة سيف النصر من الفنانات ذات الموهبة القوية ولكن لم يأخذوا حقهم لأن قدرها وقدر موهبها أكبر مما يراه الجمهور»، لافتًا إلى أن أصعب المشاهد كانت مشاهد تجمع عائلة عبدالجبار، ومشاهد المجاميع في النجع لأنها تطلبت مجهودًا خاصًا في التصوير.

وعن توقعاته لردود الفعل التي نالها المسلسل منذ عرض حلقاته، قال ماندو العدل، أنه لا يضع توقعات لعمل فني يقدمه، بل يفضل دائما أن يترك الحكم للجمهور.

مسلسل عملة نادرة

يذكر أن ماندو العدل يعرض له مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد فهيم، ومن تأليف دكتور مدحت العدل، وتدور احداثه حول شخصية نادرة التي يقتل زوجها وتدخل في صراع مع عائلته حول الميراث ويحاول والد زوجها اجبرها على التنازل عن حقها في الميراث ولكن تبدأ في البحث عن قاتل زوجها وتكتشف أنه شقيق زوجها.