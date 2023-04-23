مدحت العدل يكشف سبب اختيار الصعيد لأحداث مسلسل «عملة نادرة»

قال الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عن تجربة مسلسل «عملة نادرة»، «إن الصعيد أشبه لمدرسة الواقعية السحرية الذي بدأت في أمريكا اللاتينية وقصص الحياة في الصعيد قد لا يصدق البعض وجودها في الواقع».

وتابع خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «لكن مع الدخول في المضمون تخرج الفكرة من مجرد كونها قضية إرث ولكنها حكاية الحياة والظلم والعدل وهي مجموعة حكايات شخوصها تمثل مجتمعا بحياته».

العدل: أحداث الصعيد في المسلسل تدور في 2003

وواصل: «أحداث الصعيد في المسلسل تدور في 2003 ومكنش لسه فيه عولمة قبل دخول السوشيال ميديا وتحويل الصعيد لما يشبه المدن الكبيرة ولذلك أخرنا هذا التاريخ لأنه متنصل بالماضي حيث إن عام 2003 أقرب للصعيد قبل عشرين عاما».

وأوضح: شخصيات الصعيد ملهمة للكتابة، وفكرة إن مسلسل عملة نادرة يكون بالصعيد يعود الفضل فيها للمخرج ماندو العدل وكنت فاكر أننا ممكن نعملها في أي ريف لكن الصعيد تربة خصبة للكتابة والشخصيات الملهمة»، وأشاد بموهبة وتواضع الفنانة نيللي كريم.