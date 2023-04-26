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وزير خارجية جنوب السودان لـ القاهرة الإخبارية: نعمل على وقف إطلاق النار في الخرطوم

كتب:

محمد عزالدين
10:51 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
السودان

السودان

قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، إن بلاده تهتم كثيرا بعودة الاستقرار إلى السودان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.

وأضاف «داو»، أن منظمة «إيجاد» قدمت مبادرة ومقترحات حلول للأزمة الحالية في السودان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع: «نعمل على وقف إطلاق النار في السودان، ونقاشاتنا في الإيجاد تركزت على ضرورة إيجاد طرح مقبول يجنب السودان الصراعات».

 

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