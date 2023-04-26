«البحوث الفلكية»: زلزال اليونان بسيط وغير مقلق

أكد الدكتور شريف الهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا توجد علاقة بين زلزال تركيا وزلزال اليونان الذي وقع منذ قليل بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ويبعد 551 كيلو عن مدينة مرسى مطروح وشعر به عدد من المواطنين.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة للوطن، أن الزلزال الذي وقع في اليونان اليوم وصل عمقه لـ108 كيلومترات، ما أدى إلى شعور بعض المواطنين به في المناطق البعيدة ولكن دون تأثير على البنية التحتية، قائلا: «كلما زاد عمق الزلازل قلت خطورتها وتأثيرها على البنية التحتية».

وأوضح أن سبب نشاط منطقة اليونان بالزلازل، هو اندثار الحافة القارية الأفريقية تحت قارة أوروبا وهو ما يكون سببا رئيسيا في حدوث الزلازل، وأدى ذلك إلى حدوث نشاط زلزالي يمر تحت البحر المتوسط، ويبعد عن مصر من 400 إلى 450 كيلو، ما يؤدي إلى حدوث بعض الزلازل.

البحوث الفلكية يطمئن المواطنين

وطمأن المواطنين بمختلف المحافظات، بأن الزلزال الذي وقع في اليونان بسيط وغير مقلق ولم يكن له تأثير أو خسائر.