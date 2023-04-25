تحذير من زلزال إندونيسا.. بلغت قوته 7 ريختر والسلطات تحذر من تسونامي

ضرب زلزال سواحل سومطرة فى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وأوضحت الوكالة الجيولوجية الأمريكية، أنّ زلزال إندونيسيا بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع الزلزال على عمق 15.5 كيلومترا قرب سواحل جزر مينتاوي عند الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، إثر زلزال آخر ضرب إندونيسيا بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.

وتزامنا مع زلزال إندونيسيا، أصدرت السلطات الإندونيسية تحذيرا باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية تسونامي، دفعت السكان للجوء إلى المرتفعات، قبل أن يتم رفع إنذار حدوث تسونامى بعد ساعتين من إصداره، فيما لم يتم تسجيل ضحايا أو أضرار كبيرة جراء الزلزال.

زلزال إندونيسيا بلغت قوته 7 درجات

وسجلت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية عدة توابع لزلزال إندونيسيا، بلغت قوة أحدها 5 درجات على مقياس ريختر، وأعلن المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث، أنّ السلطات تجمع بيانات من الجزر الأقرب لمركز الزلزال قبالة الشاطئ الغربي لجزيرة سومطرة.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، قال باتريس سانيني وهو أحد السكان بالقرب من موقع الزلزال، «الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج، واجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران».

إندونيسيا تقع على حزام النار

والسبت الماضى، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا، ووقع مركز الزلزال في بحر باندا على مسافة 346 كيلومترا جنوب غرب مدينة أمبون، ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 20 كيلومترا.