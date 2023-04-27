أمر إحالة المتهمين بسرقة 520 ألف جنيه للجنايات في البحيرة.. وهم شراء كراتين سجائر

حصلت «الوطن»، على أمر إحالة تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص تخصصوا في قضايا السرقة بالإكراه، لمحكمة جنايات دمهنور لمحاكمتهم، لاتهامهم بسرقة 520 ألف جنيه، من شخص بالإكراه بالطريق العام بأسلحة نارية «بندقية آلية خرطوش».

سرقة بالإكراه

وذكر أمر إحالة المتهمين في القضية التي حملت رقم 3342 لسنة 2022، جنح غرب النوبارية، أن النيابة اتهمت كل من: «فتحي. م. ف»، «أحمد. ن. ع»، «عبد العزيز. ع. م»، «محمد. ج»، «علي. حسين. ع»، « صقر. ي. ع»، «فريد. ح. ع»، «عبدالكريم. ج. م»، بأنهم خطفوا شخصين عبر الطرقات النائية، بزعم بيعهما كمية من التبغ، مباعدين اياهما عن موطنهما، رغما عن إرادتهما تمهيدًا لسرقتهما.

سرقوا 520 ألف جنيه وهواتف محمولة

أضاف أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا مبالغ مالية قدرها 520 ألف جنيه، وهواتف محمولة مبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما، بطريق الإكراه الواقع عليهم بالطريق العام، من داخل إحدى السيارات، باستخدام أسلحة نارية وأدوات «بندقية آلية خرطوش، عصي» مهددين إياهما.

وأوضح أن المتهمين احتجزوا المجني عليهما سالفي الذكر بمحل الواقعة بغير الأحوال التي تصرح به، وبغير أمر من أحد الحكام المختصين، وأنزلوا بهما التعذيبات البدنية، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا، ما لا يجوز الترخيص بحيازته، وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف الوصف، دون أن يكون مرخصا، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين «بندقيتين خرطوش»، وذخائر «خمس طلقات».