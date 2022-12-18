تفاصيل سرقة سيدة بالاكراه بواسطة شخصين داخل منزلها بالزاوية الحمراء

«كنا عارفين إن عندها دهب كتير، لو اتباع يجيب فلوس حلوة، غير الفلوس اللي كانت معاها، فخططنا ندخل ونسرقها».. هكذا اعترف المتهمان بسرقة سيدة بالزاوية الحمراء، حال تواجدها بالشقة محل سكنها أمام جهات التحقيق، التي نسبت لهما تهمة السرقة، إذ تابع المتهم الآخر اعترافاته: «جزء من الفلوس صرفناها على حاجات لينا، ولما بعنا الدهب جاب فلوس حلوة».. وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وصول بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من إحدى السيدات بسرقة منزلها، أثناء تواجدها به، حيث هددها شخصين بسلاح أبيض، وتعصيب عينيها وتقييد يديها، واستوليا منها على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى هاتف محمول، ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات، تم ضبط المتهمين لهما معلومات جنائية، بحوزتهما مشغولات ذهبية وهاتف محمول، بالإضافة إلى سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض، وباستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

حول العقوبة المنتظرة، قال المحامي أيمن محفوظ، أنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».