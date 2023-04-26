«ناصر» حاول منع لص من السرقة فقتله أمام نجله.. والسبب لعبة أطفال

كان يشق طريقه المعتاد في أحد شوارع بالمرج، فجأة انتبه «ناصر الرفاعي» إلى لص يحاول سرقة لعبة من داخل «توك توك»، خاص به، أسرع الرجل الخمسيني نحو اللص ولحق به ودار بينهما شجار أخرج على إثره اللص سكينًا من طيات ملابسه وطعن المجني عليه في صدره فمات أمام نجله، بينما كان نجل الضحية الطفل الذي لم يبلغ 13 سنة يحتضن والده ويبكي في مشهد مؤلم.

المتهم بقتل صاحب توك توك يمثل جريمته في المرج

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة فإن جريمة قتل عامل بالمرج وقعت يوم الإثنين الماضي وقررت النيابة حبس المتهم «ح.م»، بتهمة القتل العمد وصباح اليوم اقتادته الشرطة إلى مكان الحادث وأجرى تمثيلًا للجريمة في حضور النيابة العامة ووسط إجراءات أمنية، واعترف المتهم بتنفيذ جريمته وأنه كان متعاطيًا للمخدرات وقت تنفيذ الجريمة ولم يقصد قتل المجني عليه بل حاول إصابته من أجل الهرب بعد أن شاهده يسرق ما بداخل التو ك توك.

تجديد حبس المتهم 15 يومًا

وأضاف المتهم صباح اليوم في جلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة انتهت بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، أنه كان يسير في شارع إبراهيم الجزار قبل الحادث بوقت قليل من أجل سرقة بعض الأغراض من السيارات وغيرها من أجل بيعها لشراء المخدرات، فوقعت عيناه على توك توك فوقف بجانبه وبدأ يسرق ما بداخله وحصل على لعبة أطفال، وقبل أن ينصرف فوجئ بصاحبه يسرع نحوه فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بقتل مالك التوك توك بـ 3 طعنات في الصدر.

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن جريمة قتل مالك توك توك في المرج على يد لص هي جريمة جنائية تستوجب عقاب المتهم بالإعدام شنقًا لأنه جمع بين جريمتي القتل المقترن بالسرقة وأن النيابة العامة جمعت الأدلة ضد المتهم وأهمها اعتراف المتهم بتنفيذ الجريمة أمام النيابة العامة.