ضبط مرتكب واقعة أداء حركات استعراضية بسيارته في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخص بتهمة أدائه حركات استعراضية أثناء قيادة سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر.

وكانت البداية عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية، بالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها.

وتبين أنه «مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون»، وبمواحهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.