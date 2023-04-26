«مجلس الدولة»: يحق لوزارة الداخلية إصدار تراخيص الإعلانات على المركبات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي قضائية انتهت فيها إلى اختصاص قسم المرور بإصدار تراخيص استعمال المركبات في الإعلان وتجديدها، وفقًا لأحكام القانون رقم (161) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (66) لسنة 1973.

محافظة الإسكندرية أصدرت التراخيص

وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن تراخيص استعمال المركبات في الإعلان– في الحالات المستطلع الرأي بشأنها - أصدرتها محافظة الإسكندرية المركز النموذجي للخدمات بتواريخ 11، 15، 16، 21/8/2022 لمدة سنة لكل منها، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم (208) لسنة 2020.

وتابعت: ذلك بعد نفاذ أحكام القانون رقم (161) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (1416) لسنة 2022 المعمول بها اعتبارًا من 7/7/2022، والتي عُقدت الاختصاص بإصدار هذه التراخيص لقسم المرور المختص وفقًا للأوضاع والشروط المقررة بهما، بما يفقد هذه التراخيص قانونيتها، ويتعين سحبها دون التقيد بميعاد باعتبارها صدرت من جهة إدارية غير مختصة ولا ترتب لأصحابها أي مراكز قانونية.