«نفيسة» سر توتر علاقة سناء جميل وفاتن حمامة.. «مش بحبها»

سيدة الشاشة العربية كانت تحلم بالفن والتمثيل منذ نعومة أظافرها، لتصبح بعدها واحدةً من أيقونات السينما المصرية، وكانت علاقتها بنجوم الفن وطيدة وقوية، إلا أن الأمر مع الراحلة سناء جميل كان مختلفًا.

سناء جميل قالت في لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج «ساعة صفا» المذاع على قناة «art» الفضائية، إنها لم تكن تحب فاتن حمامة: «مش عارفة.. مش بحبها»؛ بسبب رفضها أن تمثل معها في أكثر من فيلم، مشيرةً خلال حديثها إلى أن فاتن حمامة كممثلة، تعد من أروع الممثلات بتاريخ السينما العربية ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، «محدش يقدر ينكر قيمة فاتن حمامة».

سبب رفض فاتن حمامة لدور نفيسة في فيلم بداية ونهاية

وأضافت «جميل»، أنهم عندما كانوا في موسكو بعد نجاح فيلم «بداية ونهاية»، وعند عودة فاتن حمامة لمصر قالت للمخرج صلاح أبو سيف إنها رفضت ذلك الدور، «عشان مش عايزة تطلع وحشة»، مستكملة باندهاش، «هو دور نفيسة فيه حلوة ولا وحشة؟، إحنا فين إحنا؟».

وعلى الجانب الآخر، قالت المذيعة صفاء أبو السعود إن المخرج صلاح أبو سيف قال في تسجيل صوتي له: «لما فاتن حمامة رفضت الدور، فرحت عشان كنت شايف بنت جديدة روحت اتفرجت عليها قبل كدة حسيت إنها متوهجة وحسيت إن هي دي الشخصية وأنا من النوع اللي بحب أدور على الصعب والغريب وقتها».

سبب عدم حب الكثيرين لسناء جميل

وأضافت «أبو السعود»، بن نجيب محفوظ صرح بأن سناء جميل، «أدت دور نفيسة بإتقان شديد وقالت اللي أنا كنت عايز أقوله ومكتبتوش وأنها ترجمت حاجات كانت جوايا بس مقولتهاش»، لذا أشارت سناء جميل إلى أن هناك الكثيرين لا يحبونها؛ «عشان أنا صريحة شوية، بس اللي يفهمني يحبني».