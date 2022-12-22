5 أوجه للفنانة سناء جميل في ذكرى وفاتها الـ20.. «فقيرة ومتسلطة وثرية»

تعد الفنانة سناء جميل، التي يمر اليوم 20 عامًا على ذكرى وفاتها، من أبرز النجمات اللاتي مررن على الفن المصري والعربي، حيث نجحت في تخليد اسمها من خلال ما يقرب من 200 عمل فني شاركت فيهم سواء على شاشتي السينما والتليفزيون أو خشبة المسرح وأمام ميكروفون الإذاعة.

ذكرى وفاة سناء جميل

كثير من الأدوار والشخصيات جسدتها سناء جميل، وفي ذكرى وفاتها العشرين، تستعرض «الوطن» أبرزها وذلك من خلال السطور التالية:

شخصية نفيسة

عام 1960 قدمت شخصية «نفيسة»، في فيلم بداية والنهاية، للأديب نجيب محفوظ، وهي الفتاة الفقيرة التي تعاني من العوز والحاجة مع أشقائها الذكور، وفي نفس الوقت تعاني من عدم تمتعها بالجمال وعدم وجود عرسان لها، الفيلم بطولة عمر الشريف، فريد شوقي، أمينة رزق، إخراج صلاح أبوسيف.

شخصية حفيظة

«الليلة يا عمدة»، من أشهر العبارات التي قالتها في فيلم الزوجة الثانية عام 1967، وتجسيدها شخصية حفيظة، زوجة العمدة التي لا تنجب وتلجأ لكل المحاولات التي تبوء بالفشل، الفيلم بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، صلاح منصور، حسن البارودي، للكاتب أحمد رشدي صالح، سيناريو وحوار محمد مصطفي سامي، إخراج صلاح أبو سيف.

سناء جميل جسدت شخصية أم نعيمة

عام 1976 جسّدت سناء جميل، شخصية «أم نعيمة»، من كبار المعلمين في المدبح وتعمل في تجارة المخدرات، خلال أحداث فيلم حكمتك يارب، أمام حسين فهمي وسهير المرشدي وعادل أدهم صاحب أشهر العبارات بالفيلم: «المعلمة تقول إدبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة»، سيناريو وحوار محمد عثمان، إخراج حسام الدين مصطفي.

دكتورة رأفت

عام 1980 جسّدت شخصية الدكتورة رأفت زوجة المحامي مختار الإسكندراني، في أحداث مسلسل «عيون»، بطولة فؤاد المهندس، يونس شلبي والذي جسد شخصية حيرم، والفنانة شيرين، تأليف بهجت قمر، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

فضة المعداوي

«ولا يا حمو.. التمساحة يلا»، من أبرز عبارات المعلمة فضة المعداوي التي تمتلك المال وتريد السيطرة على فيلا دكتور أبو الغار والتي تجهل قيمتها، وهى الشخصية التي جسدتها خلال مسلسل الراية البيضا، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج محمد فاضل، بطولة جميل راتب، هشام سليم، سمية الألفي.