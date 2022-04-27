سناء جميل في لقاء نادر: أستاذي نصحنى بقراءة القرآن لتحسين مستوى العربي

يوافق اليوم الذكرى الـ92 لميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل، المولودة في المنيا في 1930، ورحلت في 22 ديسمبر 2022، بعد أن تركت العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، كما شاركت الفنانة الراحلة في 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد في العام 1996 : «بداية ونهاية، المستحيل، الزوجة الثانية، زينب 1952»، وفي لقاء نادر للفنانة سناء جميل في برنامج «صفحات من حياتي» مع المذيعة فريال صالح على القناة الأولى تحدثت عن بدايات موهبتها الفنية والعقبات التي قابلتها واحترافها التمثيل، ومن أبرز ما قالته سناء جميل:

بداية سناء جميل في التمثيل

- دخلت مدرسة داخلية في سنة 11 سنة بعد وفاة أبي وأمي.

- بدأت حب التمثيل مبكرا وفي المدرسة كنت رئيسة فريق التمثيل وكنت سعيدة بذلك لأني كنت أختار أفضل دور وأقدمه

- تقدمت للدراسة في المعهد المسرح في أوائل الخمسينات بدون علم أهلي.

- لم أكن أتقن العربية (العربي بتاعي كان ركيك أوي)، لأني كنت في مدرسة داخلية تمنع الكلام باللغة العربية، فكنت أكتب الكلمات باللغة الفرنسية فوق أشعار شوقي لأتمكن من قراءتها، ومدرس العربي في معهد العربي نصحني بقراءة القرآن لتجويد اللغة.

- كوّن زكي طليمات فرقة من الطلبة «فرقة المسرح الحديث» وكنت عضوة بها.

سناء جميل: شقيقي طردني من البيت بسبب عملي في المسرح

- عندما علم شقيقي بالتحاقي بمعهد المسرح مع زكي طليمات طردني من البيت فتركت الأسرة في ليلة قاسية لا تنسى كانت القاهرة تحترق في 26 يناير 1952، ولم يكن معي قرش واحد في جيبي.

-عندما طردني شقيقي جريت من بيتنا في غمرة إلى منزل الفنان الكبير سعيد أبو بكر، الذي كان عضوا في الفرقة التي كونها زكي طليمات، واخترته لأنه كان كبيرا ومتزوجا، مشيت من بيتنا في غمرة إلى أن وصلت إلى بيته في التحرير.

- عندما علم زكي طليمات مؤسس معهد المسرح، أدخلني بيت الطالبات.

اضطررت إلى تغيير اسمي لاعتراض أسرتي على دخولي التمثيل

- اضطررت إلى تغيير اسمي من ثريا عطا إلى سناء جميل لأن أسرتي كانت ترفض دخولي مجال التمثيل، وزكي طليمات هو من أختار لي الاسم.

- كنت أتقاضى 6 جنيهات من الفرقة المسرحية مع زكي طليمات، و6 جنيهات من المعهد.

- قدمت فيلم «بداية ونهاية» عن رواية نجيب محفوظ وإخراج صلاح أبو سيف في عام 1959، وبعدها بدأت العمل في التليفزيون مع انطلاقته الأولى في مطلع الستينات.

أبرز أعمال سناء جميل

من أبرز الأعمال الفنية التي يذكرها الجمهور للفنانة الراحلة مسلسل «عيون»، و«الراية البيضا»، وأفلام «الزوجة التانية»، «سواق الهانم»، «اضحك الصورة تطلع حلوة» وغيرها الكثير.