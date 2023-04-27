أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور.. الدنيس بـ160 جنيها

أعلن سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمي، وفي مقدمتها أسماك الدينيس والبلطي والبوري والجمبري والكابوريا، بالتزامن مع نهاية الأسبوع إذ يحرص الكثير على متابعة سعر السلع الغذائية بشكل يومي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم 27 أبريل في سوق العبور وفق الموقع الرسمي للسوق، على النحو التالي:

أسعار الأسماك اليوم الخميس 27 أبريل

- كيلو قشر بياض من 80 إلى 120 جنيها.

- كيلو بياض أملس 1 (بلدى) من 60 إلى 100 جنيه.

- كيلو بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 إلى سعر 50 جنيها.

- كيلو قراميط - شيلان من 10 جنيهات إلى 20 جنيها.

- كيلو ثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

- كيلو سردين مجمد من سعر 30 إلى 60 جنيها.

- كيلو ماكريل مجمد من سعر 55 إلى 75 جنيها.

- كيلو بلطي 1 من 73 إلى 77 جنيها.

- كيلو بلطي 2 من سعر 70 إلى سعر 72 جنيها.

- كيلو مكرونة خليجي من سعر 60 إلى 76 جنيها.

- كيلو مكرونة سويسي من سعر 80 إلى 110 جنيهات.

- كيلو برانيس إسكندراني من سعر 80 إلى 110 جنيهات.

- كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 50 جنيها.

- كيلو موسى من سعر 180 إلى 280 جنيها.

- كيلو سبيط - كاليماري - سابيا من سعر 130 إلى 250 جنيها.

- كيلو قرش من 30 إلى 50 جنيها.

- كيلو وقار يتراوح سعر من 80 إلى 120 جنيها.

- كيلو قاروص- لوت من سعر 60 إلى 140 جنيها.

- كيلو موزة من سعر 40 إلى 80 جنيها.

- كيلو باغة من سعر 10 جنيهات إلى 30 جنيها.

- سعر كيلو سردين من سعر 35 إلى 75 جنيها.

- كيلو كسكمري من سعر 30 إلى 70 جنيها.

- كيلو حدادي من سعر 10 جنيهات إلى 20 جنيها.

- سعر كيلو كابوريا من 30 إلى 110 جنيهات.

- كيلو مرجان 1 من 60 إلى سعر 70 جنيها.

- كيلو مرجان 2 من 48 إلى 58 جنيها.

- كيلو مرجان مجمد من 20 إلى30 جنيها.

- كيلو بربون 1 من 60 إلى سعر 76 جنيها.

- كيلو بربون 2 من 50 إلى سعر 58 جنيها.

- كيلو بربون مجمد من 25 إلى سعر 35 جنيها.

- كيلو دنيس من 100 إلى 160 جنيها.

- كيلو جمبري جامبو من 380 إلى 470 جنيها.

- كيلو جمبري 1 من 280 إلى 370 جنيها.

- كيلو جمبري 2 من 180 إلى 270 جنيها.

- كيلو جمبري 2 مجمد من 100 إلى250 جنيها.

- كيلو جمبري 3 من 70 إلى 170 جنيها.

- كيلو بوري 1 من سعر 80 إلى سعر 110 جنيها.

- كيلو بوري 2 من سعر 50 إلى سعر 70 جنيها.

- كيلو مازليا - كشر من 30 إلى 50 جنيها.

- كيلو شعور من 30 إلى 50 جنيها.

- كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 50 جنيها.

- كيلو فيليه بلطي من 40 إلى 200 جنيه.