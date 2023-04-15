أسعار الأسماك اليوم السبت 15-4-2023 في الأسواق.. المكرونة بـ90 جنيها

تعتبر الأسماك من المصادر الغذائية الأساسية في مصر والعالم، وتعد الأسواق المصرية من أكثر الأماكن ازدحاماً وحيوية في بيع وتداول الأسماك، وتحتوي الأسواق المصرية على كل أنواع الأسماك ذات المذاق الجيد والجودة العالية بأسعار معقولة، مما يجعلها مقصداً شائعاً للعديد من الزبائن.

أسعار السمك في مصر اليوم

وأشار فوزي السيد عضو شعبة الأسماك بالقاهرة، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، إلى أنَّ استقرار أسعار السمك والمأكولات البحرية جاء نتيجة وفرة المعروض منهما بالأسواق المحلية في ظل تواضع الطلب خلال شهر رمضان المبارك، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 60 إلى 85 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 70 الي 110 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 90 إلى 110 جنيهات، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 200 إلى 300 جنيه للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارًا في معظم الانواع، إذ يتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 69 إلى 78 جنيهًا حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 44 إلى 106 جنيهات حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 65 إلى 115 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 100 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 260 إلى 360 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان ما بين 30 الي 60 جنيه حسب الحجم، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 60 إلى 250 جنيهًا، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 110 إلى 240 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 25 جنيهًا إلى 85 جنيهًا حسب الحجم والنوع