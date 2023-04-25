أسعار الأسماك اليوم في المجمعات الاستهلاكية.. تخفيضات بنسبة 30%

استقرت أسعار الأسماك بجميع منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسط حرص الشركة على طرح كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى طرح الأسماك المملحة والرنجة بأسعار مخفضة عن أسعارها في الأسواق.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات كالتالي:

- سعر كيلو سمك بلطي يتروح بين 43 جنيها و55 جنيها.

- كيلو سمك بوري يتراوح بين 75 ة85 جنيها.

- كيلو سمك مكرونة يتراوح بين 55 و60 جنيها.

- كيلو سمك فليه قشر بياض 95 جنيها.

- كيلو سمك سردين 40 جنيها.

- كيلو جمبري حجم وسط 197 جنيها.

- كيلو الثعابين بين 50 و140 جنيها

- سعر المرجان يتراوح بين 40 و70 جنيها

- سعر الكابوريا من 75 و155 جنيها.

أسعار الرنجة والأسماك المالحة في المجمعات الاستهلاكية

كما حرصت وزارة التموين على زيادة الضخ اليومي من أسماك الرنجة والأسماك المملحة منذ الأسبوع الأخير في شهر رمضان وقبل بداية العيد، وذلك بأسعار مخفضة بنحو 30% عن أسعارها في الأسواق المختلفة، حيث بلغ سعر كيلو الرنجة 90 جنيهًا، مقارنة بسعره في الأسواق الذي تراوح بين120 و135 جنيهًا.