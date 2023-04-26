انطلاق فعاليات سباق الهجن بمدينة العريش بشمال سيناء

فى اطار حرص الدولة المصرية على استضافة كبرى الاحداث والفعاليات على ارض شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب بتلك الرقعة الغالية من ارض الوطن ، وبالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء ، انطلقت فعاليات سباق الهجن بمدينة العريش والذى تستمر فعالياته على مدار اليوم وغدا وذلك بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ووزرات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة .

والقى الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن خلال مراسم الافتتاح كلمة اعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور ، مشيدا بفعاليات سباق الهجن بالعريش واهميته ارتباطا بالموروث الثقافى لدى العرب فى ذلك المجال .

كما القى اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كلمة أكد خلالها على أن السباق الذى تنطلق فعالياته هو رسالة أمن وأمان جديدة من أرض الفيروز وعودة لإستئناف أنشطة أهم الرياضات التراثية بالمحافظة .

وتضمنت فعاليات الافتتاح عدد من الفقرات الفنية التى تحمل الطابع السيناوى ، كذلك استعراض الهجن .جدير بالذكر أنه تم تطوير مضمار سباق الهجن والمقصورة بشمال سيناء وأصبح مؤهلا لإستقبال كافة البطولات ، بالإضافة إلى أن السباق الجارى فعالياته شهد استقبال ضيوف من الدول العربية الشقيقة والهجانة من كل محافظات مصر.

حضر مراسم الافتتاح عدد من الوزاراء ، وعدد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة ، وقطاع عريض من متابعى سباق الهجن .