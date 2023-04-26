أهالي سيناء يستقبلون سباق الهجن بـ«الدحية والسامر والشعر»

تستعد قبائل سيناء اليوم، للمشاركة في سباق الهجن بغرب العريش، من خلال إقامة فاعليات السامر والدحية، وهو الغناء من التراث البدوي والشعر حتى الصباح، بقرية الهجانة بالكيلو 17 في غرب العريش.

وقال مسعد أبو بدر، أحد المهتمين بالأدب والشعراء، لـ«الوطن»، إنّ الأمسيات الشعرية والقصص الأدبية من تراث البادية، ستبدأ من اليوم، بمشاركة عدد كبير يزيد عن 40 شاعرًا وناقدًا ورجال الأدب والتراث، والمقصود أنّ تكون هناك مسابقات شعرية وأدبية على هامش سباق الهجن.

خيمة الشعراء بمدخل سباق الهجن بشمال سيناء

وقال رضوان المنيعي المسؤول عن خيمة الشعراء وأماكن تجمعهم، لـ«الوطن»، إنه جرى تخصيص خيمة من المحافظة تشبه بيت الشعر البدوي، وقد أقيمت بها أمسية شعرية من قبل شارك فيها أبناء القبائل.

ومن جهة أخرى، سهر أبناء قبيلة الدواغرة بشمال سيناء حتى الصباح على مسرح نادي الهجن الرياضي بالكيلو 17 غرب العريش، وقدموا فاصلًا استمر من السادسة مساء أمس حتى ساعات الفجر الأولى بشكل تبادلي بين أفراد القبيلة، وذلك من الدحية والسامر والهجاء البدوي الأصيل، الذي جاء في مطلعه ترحيبًا بالضيوف، وذكر تاريخ القبائل العربية استعدادًا لسباق الهجن الذين انطلق ظهر اليوم،

أهالي سيناء يستقبلون سباق الهجن بـ«الدحية»

وقال محمد سالم الدويغري أحد أبناء قبيلة الدواغرة المشاركين في السهرة القبلية، لـ«الوطن» إنّ أبناء الدواغرة حرصوا على إيصال رسالة من خلال الهجاء والسامر والدحية للآخرين، بإن سيناء أصبحت آمنة تمامًا.

وأضاف سالم المزين، أحد أبناء القبائل، أنّ الهجاء مسموح به خلال السامر والدحية بين القبائل، وهو النقد الفكاهي، الممزوج بالحقائق التاريخية، وعادة تكون مباريات كلامية بين أبناء القبائل مثل سباقات الهجن.

وقال إيهاب بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تخصيص خيمة للشعراء والأدباء، بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وأنّ القصد أنّ تكون أيام السباق ترفيهية لأهالي سيناء جميعهم.