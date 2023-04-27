هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواعيد الصلاة؟.. داعية يوضح

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي غدا الجمعة 28 إبريل الجاري، بعد موافقة مجلس النواب عليه، بعد أن تقدّمت الحكومة بمشروع قانون التوقيت الصيفي، وتساءل كثير من المسلمين عن تأثير تطبيق الصيفي على وقت الصلاة أم لا، حرصا منهم على أداء الصلوات الخمس في مواعيدها، وهو ما توضحه السطور التالية.

تأثير التوقيت الصيفي على الصلاة

الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، قال إنّ التوقيت الصيفي الذي يبدأ تطبيقه غدا الجمعة لا يؤثر على الصلاة في شيء، متابعا أنّ الله عز وجل قال في كتابه العزيز «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، ولذلك يجب الاهتمام بأداء الصلاة في موعدها.

الصلاة ممتدة بين بداية ونهاية

وأضاف الجمل لـ«الوطن»، أنّ لكل عبادة وقتها، ووقت الصلاة ممتد بين بداية ونهاية، ويتم حساب مواقيت الصلاة باتجاه الشمس أو حسب وجودها، فنسمع أحيانا أنّ الصلاة تكون عندما ترتفع الشمس بقدر رمح أو قدر رمحين وهكذا، لذلك نحن نرتبط في مواعيد الصلاة بحركة الشمس.

ولفت إلى أنّ وقت صلاة الظهر يكون حين تزول الشمس عن وسط السماء، وذلك يكون في الساعة 12 ظهرا، ولكن مع التوقيت الصيفي سوف تكون في 1 ظهرا، وهذا لا يؤثر على موعد الصلاة حسب الشرع وحركة الشمس، أو على باقي الصلوات.