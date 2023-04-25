هل يؤثر التوقيت الصيفي على شكل العبادة وصيام «الستة البيض»؟

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل 28 أبريل، تزامنا مع السنة التي يحرص عليها المسلمون في صيام 6 أيام من شهر شوال «الستة البيض»، ما قد يثير تساؤلات عن تأثير التوقيت الجديد على الصيام وأشكال العبادة المتنوعة.

أثر التوقيت الصيفي على صيام الست من شوال

وقال عطية لاشين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تطبيق التوقيت الصيفي لن يؤثر بأي شكل على صيام الست من شوال، فعدد الساعات المقررة للعباد ثابت ولن يتأثر، موضحا: «العبادة بأشكالها المختلفة تعتمد على دلالات طبيعية، والتوقيت الفلكي لا علاقة له بالأمر».

والتفت لاشين إلى مواقيت الصلاة، مؤكدا أنها ستتم في مواعيدها السليمة ولن تتأثر، إذذ أن مواعيد الصلاة تكون بناء على حركة الشمس وموقعها في السماء، وليس بناء على الساعة والأرقام.

آثر التوقيت الصيفي على العبادة

وأضاف: «على سبيل المثال، وقت صلاة الظهر يكون حين تزول الشمس عن وسط السماء تنحرف قليلا الى جهة الغرب، وحاليا يكون ذلك في تمام الساعة 12، ومع تقديم الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي تكون في تمام الساعة الـ1، بالتالي وقت الصلاة في موعدها حسب حركة الشمس والشرع في الصلاة يكون حسب الدلوك»، وأشار إلى ما ورد في الآية رقم 78 من سورة الإسراء، قال تعالى: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».

كما أكد أن تطبيق التوقيت الصيفي لن يؤثر على صيام الست من شوال، حيث قال: «موعد صلاة المغرب يكون عند غروب الشمس، وفي التوقيت الحالي يكون ذلك في تمام الساعة 6:30، ومع تطبيق التوقيت الصيفي يكون ذلك في تمام 7:30»، وبناء عليه فإن صيام الست من شوال وشكل العبادات عموما، لن يتأثر بتطبيق التوقيت الصيفي.