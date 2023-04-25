مواعيد تشغيل مترو الأنفاق وفق التوقيت الصيفي

أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، عودة مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أنّها تأتي وفق التوقيت الصيفي بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدءا من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وأصدر المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بعودة مواعيد قيام آخر القطارات بالمحطات الانتهائية للخط الأول والثاني، حيث أعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساءا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:31 صباحا، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.

وأوضح أنّه يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدّر بـ1375 رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول بين محطتي (حلوان - المرج الجديدة) إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني بين محطتي (شبرا الخيمة - المنيب) إلى 602 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات 263 رحلة.

وأضاف متحدث المترو أنّه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبريل، وتعديل الساعة بتقديمها لمدة 60 دقيقة، مؤكدا أنّ العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، مناشدين الجمهور بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، ومن خلال مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال الشكاوى المتعلقة بجميع الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين أنّ احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم، هو ما تسعى إليه إدارة المترو.