كم يبلغ الحد الأدنى للأجور 2023 لموظفي الدرجة الأولى؟.. «المالية» توضح

وافقت الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور الدرجة الأولى 2023، حيث يأتي قرار الموافقة على مشروع قانون تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة، كحزمة من الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بتحسين الأجور.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، حتى تتوافق المرتبات مع الأوضاع الاقتصادية الجاري ة ومن أهمها زيادة الحد الأدنى للأجور الدرجة الأولى 2023.

بعد الزيادة.. الحد الأدنى للأجور الدرجة الأولى 2023

ويتسأل الكثير من المواطنين من العاملين في القطاع الإداري للدولة عن الحد الأدنى للأجور الخاصة بمرتبات الدرجة الأولى بعد زيادته الخاصة بقبض شهر أبريل الجاري.

وبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور الدرجة الأولى 2023، فقد بلغ قيمة الحد الأدنى 6 آلاف و500 جنيه شهريا، حيث تم بدء تطبيق القرار اعتبارا من أول أبريل الجاري، حيث أن الدولة طرحت المرتبات قبل عيد الفطر المبارك بالزيادة الخاصة بالمرتبات.

ويعد القرار الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع الحكومي يطبق فقط في أنه يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي الدرجة الأولى، مما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار وهي 6500 جنيه شهريا، يُستحق الفرق بينهما، كما يُصرف في إطار القواعد والضوابط، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة ويبقى هذا هو الراتب الخاص به.