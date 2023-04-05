اعرف هتقبض كام بعد تعديل الحد الأدنى للأجور.. بالدرجة الوظيفية

وافقت الحكومة، خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات من بينها تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

قيمة أجور الدرجات الوظيفية بأجهزة الدولة

ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يلي:

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 10500 جنيه شهرياً.

- الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه شهرياً.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 7000 جنيه شهرياً.

- الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه شهرياً.

- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه شهرياً.

- الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه شهرياً.

- الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه شهرياً.

- الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه شهرياً.

- الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه شهرياً.

ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه شهرياً.