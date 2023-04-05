الحكومة توافق على تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من راتب أبريل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذى نص على أنّه اعتبارا من أول أبريل سنة 2023، يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري بالدولة.

قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر

وتُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، وجاء الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كما يلي.

- 10500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

- 8500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها.

- 7000 جنيه شهريا بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.

- 6500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها.

- 5500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها.

- 5000 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها.

- 4500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها.

- 4000 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها.

- 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.

-6000 جنيه شهريا الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف العامل من حاملي درجة الماجستير.

- 7000 جنيه شهرياً لحاملي درجة الدكتوراه .