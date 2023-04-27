فرقة مطروح للفنون الشعبية تشارك في احتفالات عيد تحرير سيناء (صور)

شاركت فرقة مطروح للفنون الشعبية في احتفالات تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء وتقديم عدد من العروض الفنية خلال أوبريت أفراح العريش وسيناء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ سيناء، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئه العامة لقصور الثقافة، وذلك خلال فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي أفراح العريش وسيناء الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة العريش.

مشاركة عدة فرق للفنون الشعبية من المحافظات

وقال محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح إن الحفل قدمه الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عروضا في أوبريت أفراح العريش وسيناء بجانب مشاركة عدة فرق للفنون الشعبية من المحافظات منها فرق سوهاج والشرقية وأسوان والحرية الإسكندرية.

فرقة مطروح للفنون الشعبية تشارك في المهرجانات المحلية والدولية

وأضاف مدير ثقافة مطروح في بيان له، أن فرقة مطروح للفنون الشعبية من الفرق القومي التي تشارك في مختلف المهرجانات بالمحافظات التي تنظمها وزارة الثقافة، كما سافرت خارج مصر عدة دول ومثلت مصر في العديد من المحافل الدولية والمهرجانات منها في إيطاليا وكوريا الجنوبية وتونس والمغرب وغيرها من الدول.