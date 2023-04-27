كل ما تريد معرفته عن تطبيق التوقيت الصيفي.. قدم ساعتك 60 دقيقة

يشغل تطبيق التوقيت الصيفي 2023 خلال الفترة الراهنة بال العديد من مختلف المواطنين، إذ تفصلنا ساعات قليلة على تغيير عقارب الساعة، وذلك بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء، وموافقة نواب مجلس الشعب.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن موعد بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2023.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023

ووفقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء يطبق التوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري عند الساعة 12 صباحًا، وذلك بتقديم الساعة إلى 60 دقيقة.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي 2023

وجاء تطبيق التوقيت الصيفي 2023، مُفعم بالفوائد والمميزات، التي ستأتي بالنفع على الدولة المصرية، وجموع الشعب، وذلك للأسباب الآتي ذكرها:

- ترشيد الطاقة والكهرباء، والغاز، والسولار، والمواد البترولية بأكملها.

- بعد إجراء الدراسات المختلفة، تم إثبات توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء.

- توفير عملة صعبة.

- توفير أكثر من 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء.

- توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.