كيف تعرف بوجود أقساط متبقية على العداد «أبو كارت»؟.. «الكهرباء» توضح

يتساءل عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع «كودية أو ذكية» عن كيفية معرفة الأقساط المتبقية على هذه النوعية من العدادات، والتي تُشحن عبر الكروت خاصة بعد توسع شركات توزيع الكهرباء علي مستوى الجمهورية في تنفيذ خطة وزارة الكهرباء باستبدال العدادات التقليدية والميكانيكية بأخرى مسبوقة الدفع.

يتجه المشترك إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها ومعه كارت شحن العداد

وكشف قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن كيفية تعرف المشترك مستخدم عداد الكهرباء مسبوق الدفع، والذي يتم شحنه عبر الكروت عن عدد الأقساط المتبقية على العداد الخاصة به من خلال توجه المشترك إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها ومعه كارت شحن العداد؛ للاستعلام عن الأقساط المتبقية إن وجدت.

الأقساط تخصم مع أول شحنة في الشهر

وأشار قسم العدادات إلى أنّه يجب على المشترك أن يضع الكارت في العداد والانتظار لثوانِ قبل شحنه أو الذهاب للإدارة؛ للتأكد وتحديث البيانات على آخر وضع للأقساط والرصيد والتاريخ وغيره، لافتًا إلى أنّ الأقساط تخصم مع أول شحنة في الشهر.

المبالغ المخصومة من الرصيد عند الشحن

وأوضح قسم العدادات أنّه يخصم من الرصيد عند شحن العداد مسبق الدفع قيمة فرق الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء إضافة إلى الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.