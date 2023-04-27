الصين: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يسعى لخلق حرب في تايوان من أجل الربح

قالت الصين، إن تايوان تدعو لاستضافة منتدى لصناعة الدفاع الأمريكية الأسبوع المقبل، واصفة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي بأنه سعى لتصدير الحرب من أجل الربح، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

أمريكا أهم مزود لتايوان

وتعد الولايات المتحدة هي أهم مزود أسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، مما زادت توتر العلاقة بين بكين وواشنطن.

ويقوم كل من مجلس الأعمال الأمريكي التايواني، ومجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني، باستضافة منتدى تايوان صناعة الدفاع الأمريكي، ولذي سيجمع الشركات الأمريكية والتايوانية لمناقشة التعاون المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، «تان كيفي»، في إفادة صحفية شهرية إن الصين قلقة للغاية عندما علمت بالمنتدى، وأضاف أن هذه المجمعات الصناعية العسكرية للولايات المتحدة كانت حريصة دائمًا على بيع الأسلحة في جميع أنحاء العالم وتصدير الحروب والسعي لتحقيق أرباحًا غير متوقعة.

جلب الذئاب سيؤدي إلى كارثة عميقة لمواطني تايوان

وأشار «تان»، إلى أن الحزب الحاكم في تايوان، يقوم بممارسة سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي المتمثلة في جلب الذئاب إلى المنزل ولن تؤدي إلا إلى كارثة عميقة لمواطني تايوان.

ويلقي «ستيفن رودر»، القائد السابق لقوات مشاة البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ، كلمة افتتاحية رئيسية في حدث تايبيه، وفقًا للمنظمين، فيما تكثف الصين أنشطتها العسكرية في جميع أنحاء تايوان لمحاولة إجبار الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي على قبول سيادة بكين، بما في ذلك تنظيم مناورات حربية هذا الشهر.

ومن جانبها، ترفض حكومة تايوان مطالبات الصين الإقليمية وتقول إن سكان الجزيرة فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.