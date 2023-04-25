سفير السودان لدى واشنطن: وقف إطلاق النار بالخرطوم خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد السفير السوداني لدى الولايات المتحدة محمد عبدالله إدريس، أن وقف إطلاق النار والهدنة التي تم التوصل إليها في السودان بوساطة أمريكية - سعودية تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

التزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

وقال إدريس، في مقابلة حصرية مع قناة سي إن إن الأمريكية، اليوم، إن وزارة الشؤون الخارجية السودانية والمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أصدرا بيانا لتأكيد التزامهما بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وأضاف أن الحكومة السودانية ملتزمة باحترام الهدنة، وفعل كل ما في وسعها للتأكد من نجاحها نظرا لأهميتها في حماية المدنيين، معربا عن أمله في أن يحترمها الطرف الآخر.

وشدد سفير السودان لدى الولايات المتحدة على ضرورة وقف هذا الصراع وحماية المدنيين، كما أعرب عن أمله في إمكانية تمديد وقف إطلاق النار.