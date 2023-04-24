إيداع رئيس بيرو الأسبق السجن بعد تسلمه من الولايات المتحدة

حضر رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو إلى العاصمة ليما في ساعة متأخرة من الأحد، عقب تسلمه من الولايات المتحدة الأمريكية في تهم تخص غسيل الأموال.

مدة العقوبات التي يواجهها رئيس بيرو الأسبق

وأوضح موقع يورو نيووز أن توليدو صاحب الـ 77 سنة عليه تهم متعلقة بغسيل الأموال وعقود الخدمة العامة، وتصل عقوبات الرئيس الأسبق إلى 20 عاما من السجن، وسلمه عملاء الإنتربول الدولي إلى الشرطة والمدعين العامين في بيرو بعد سفره من لوس أنجلوس.

كيف انتقل من أمريكا إلى بلاده مرة أخرى

وتحرك الرئيس الأسبق إلى السجن بمروحية وتم احتجازه رهن الاعتقال الوقائي ومثل الرئيس أمام القاضي للتأكد من هويته، وتم القبض عليه من قبل في عام 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الفساد وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله الخاص بولاية كاليفورنيا الأمريكية حتى تم تسليمه مساء أمس الأحد.

تقاضي مبالغ من شركة برازيلية

وحكم توليدو البلاد في الفترة من 2001 حتى 2006 وتلقى ملايين من شركة البناء البرازيلية أوديبريشت، ودفعت الشركة له ما لا يقل عن 34 مليون دولار، وتقاضى جزءا من هذا المبلغ.