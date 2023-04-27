ضبط المتهم بحرق باب شقة في الأميرية

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها وجود آثار حريق في باب الشقة محل سكنها «دون تلفيات أو إصابات»، واتهمت أحد الأشخاص بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، باستخدام قداحة ومادة قابلة للاشتعال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.