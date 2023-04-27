تداول 183 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استقرارا في حركتي التداول والملاحة خلال إجازة عيدى الفطر المبارك وتحرير سيناء في ضوء ما أصدرته ميناء الاسكندريه برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين من تعليمات لكل الإدارات والمعنيين بالهيئة لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالمخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صورة.

حركة البضائع في ميناء الإسكندرية

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، شهدت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، إذ جرى دخول وخروج عدد 23 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 24 ساعة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وشهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 24 ساعة، إذ جرى تداول 1185 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ بلغت الحاويات الصادرة 425 والواردة 760 حاوية مكافئة

تداول 183 ألف طن في ميناء الإسكندرية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد جرى تداول 183 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.