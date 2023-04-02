ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدل لحركة السفن منذ 2016

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تزايدا كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر مارس 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت أعداد السفن خلال شهر مارس 404 سفينة بزيادة قدرها 120 سفينة عن شهر فبراير بواقع 42.2% نسبة زيادة، مؤكدين أن ذلك المعدل هو الأعلى منذ عام 2016.

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، فإن سفن الصب السائل تصدرت طليعة السفن التي شهدت ارتفاعا خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير بواقع 91%، تليها العبارات بواقع 83.2% ثم سفن البضائع العامة بواقع 41.3%

زيادة 37.8% في سفن الحاويات

هذا وقد شهدت الهيئة أيضا ارتفاعا كبيرا في سفن الحاويات خلال شهر مارس، حيث ترددت على مينائي الإسكندرية والدخيلة 153 سفينة حاويات بزيادة قدرها 42 سفينة عن شهر فبراير، والذي كان قد سجل عدد 111 سفينة حاويات وبذلك تكون نسبة الزيادة المحققة في سفن الحاويات هي 37.8%

زيادة 29% في سفن الصب بميناء الإسكندرية

كما شهدت سفن الصب الجاف زيادة قدرها 29% خلال شهر مارس 2023 مقارنة بالشهر السابق فضلا عن إستقبال أرصفة محطة الركاب السياحية لأربع سفن سياحية خلال ذات الشهر.

وفي سياق متصل، فإن مؤشرات المقارنة السنوية تشير أيضا إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ في حركة السفن خلال مارس 2023 مقارنة بمارس 2022، وخاصة في سفن الحاويات والتي حققت نسبة زيادة بلغت 50% بفارق 51 سفينة حاويات عن الشهر المثيل من العام الماضي.

كما حققت سفن الصب السائل زيادة قدرها 5% خلال مارس 2023 مقارنة بمارس 2022 وكذلك سفن السياحة، والتي بلغت 4 سفن مقارنة بعدد 1 سفينة في مارس من العام الماضي.

وبذلك فقد سجلت إجمالي حركة السفن خلال مارس 2023 عدد 404 سفينة مقارنة بعدد 371 سفينة خلال شهر مارس من عام 2022 بنسبة زيادة 8.9%

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.