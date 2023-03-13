انتظام حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية وتداول 3187 حاوية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، حيث شهدت الميناء دخول وخروج نحو 52 سفينةً إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في بيان لها، أنّه يجرى حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينةً بحمولات مختلفة من البضائع، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

انتظام حركة تداول البضائع

وأوضحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أنّ حركة تداول البضائع شهدت انتظامًا كبيرًا، مُشيرةً إلى أنّه تم تداول 181 ألف طن تقريبًا خلال 48 ساعة الماضية، من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وفيما يتعلق بالحاويات، فقد كشفت الهيئة، أنّه تم تداول حوالي 3187 حاوية مكافئة في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

متابعة الرصدات الجومائية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في كافة المخازن، والساحات، ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

أحد أهم وأكبر الموانئ

ويعد ميناء الإسكندرية أحد أهم وأكبر الموانئ في مصر، من حيث حجم التجارة، حيث يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية من خلاله، ويُعرف بالميناء الغربي لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل الخاص بمراكب الصيد، كما أنّه يستخدم في الشحن التجاري، فضلًا عن استقباله السفن السياحية وبواخر الركاب.

ويستقبل ميناء الإسكندرية، حركة الملاحة من سفن وبضائع وركاب، من خلال 9 مناطق منهم 6 في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، فضلًا عن 3 مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم في الشحن التجاري.