سيدة عجوز «قعيدة» تحمل صورة الرئيس السيسي بعد عودتها من السودان: «أنا فرحانة»

نشرت قناتا «إكسترا نيوز» و«القاهرة الإخبارية»، بثا مباشرا لوصول مجموعة جديدة من المصريين من السودان، إذ حرصت الدولة المصرية على رعاية أبنائها المتواجدين في السودان، كما أن هناك متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعملية إجلاء المصريين من السودان.

وحمل المصريون العائدون من السودان أعلام مصر، مرددين هتافات «تحيا مصر» فور وصولهم إلى الأراضى المصرية، وجرى توزيع الورود عليهم، كما حملت سيدة عجوز «قعيدة» صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت السيدة بعد أن قبلت مراسلة «إكسترا نيوز»، أنها تشعر بالسعادة البالغة لرجوعها أرض الوطن، متابعة «الله يسلمكوا وتسلموا من كل شر، أنا فرحانة أنا طولت منزلتش مصر من فترة طويلة، حاجة حلوة أن الواحد يرجع بلده ووطنه وناسه الحلوين ورئيسه ما بيفرق بين الغلبان وبين الغني».

وأضافت السيدة القعيدة في حديثها عبر قناة «إكسترا نيوز»، «ربنا يخليلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ويطول في عمره، ودايما متواضع».