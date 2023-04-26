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السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية

السيسي: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وسلامة مؤسساته الوطنية

كتب:

محمد أبو عمرة
04:31 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية

السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، شهد قيام الدكتور رشاد العليمي، بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني، والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي، قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع كل الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.