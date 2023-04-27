محافظ القليوبية يؤكد انتظام أعمال توريد القمح.. ويوجه بدعم المزارعين

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام أعمال توريد القمح في محافظة القليوبية، لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه جرى توريد 7018 طنا و83 كيلو جرام قمح، منذ بدء عملية التوريد الأحد الماضي وحتى اليوم لصوامع الغلال.

توريد القمح في محافظة القليوبية

وأضاف المحافظ أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويجرى احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط، ما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين، خلال توريد القمح في محافظة القليوبية.

العمل علي حل مشكلات أو عراقيل تواجه المزارعين

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بالصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين ، كما وجه بتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى محافظة القليوبية من محصول القمح، بلغت 40841 فدانًا تم حصاد 18800 فدان، ودراسة حوالي 8400 فدان حيث بلغت المساحة المنزرعة لمركز بنها 11113 فدانًا وحصاد 4500 فدان فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر 1776 وحصاد 900 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدانًا وحصاد 5200 فدان، كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدانًا وحصاد 2000 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدانًا، وحصاد 1800 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدانًا وحصاد 3500 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدانًا وحصاد 900 فدان.