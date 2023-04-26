مع تراجع درجات الحرارة.. 4 نصائح للمزارعين عند حصاد محصول القمح يوم الجمعة

مع الارتفاع في معدلات درجات الحرارة خلال مطلع هذا الأسبوع حتى غدا الخميس، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على عمل المزارعين في الحقول في شتي ربوع محافظات مصر، خلال هذه التوقيت من العام 2023، حيث يبدأ موسم حصاد المحاصيل الزراعية، ومنها محصول القمح، وبنجر السكر، والقمح الشعير، والبطاطس، والكتان، والفول البلدي، والثوم، وغيرها من المحاصيل الهامة، التي تؤثر درجة الحرارة علي قطاع المزارعين، أثناء حصادهم نهاراً.

الأرصاد تعطي روشتة نصائح للمزارعين

بينما نوهت هيئة الأرصاد الجوية خلال توقعاتها لحالة الطقس يوم الجمعة المقبل، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضا كبيرا بنحو 7 درجات علي محافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وهو الأمر الذي سوف يساعد المزارعين على العمل والحصاد في تلك المحاصيل السابق ذكرها دون مشكلات من ارتفاع درجة حرارة الجو.

كما أشار تقرير هيئة الأرصاد إلى نشاط سرعة الرياح في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل، كما يسود في هذا اليوم مناخ معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً، كما من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنحو 2% على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية للبلاد.

نصائح هامة للمزارعين لحصاد الجمعة

ومن جانبه أشار الدكتور هاني البرهامي، أستاذ متفرغ، بقسم بحوث القمح، بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه على مزارعي القمح في هذا اليوم، أو تفادي درس وحصاد المحصول في الساعات الأولي من يوم الجمعة المقبل، حتى لا يتطاير التبن في الهواء، على أن يتم حصاد القمح في منتصف النهار، أو بعد أذان العصر، لأصحاب المساحات الصغيرة المنزرعة بالقمح، أما أصحاب المساحات الكبيرة من أفدنة القمح يجب تجاوز الساعات الأولى التي تكون بها الرياح سرعتها كبيرة.