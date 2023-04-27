مزارعو قنا يبدأون حصاد القمح.. غلال الخير (صور)

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الخميس موسم حصاد محصول القمح المحلي من داخل حقل أحد المزارعين بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام، والمهندس محمد جيلاني مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.

زراعة القمح الحديثة تساهم في زيادة إنتاجية الفدان

واستمع محافظ قنا، لشرح مفصل من صاحب الحقل الزراعي عن إنتاجية الفدان من محصول القمح والأصناف الزراعية المستخدمة، مشيدا ببدء الاعتماد على آلات الحصاد الحديثة مما يساهم بشكل فعال في تقليل معاناة الفلاح ويسهل عليه حصاد المحصول، مؤكدا علي تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين لتوريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

سعر أردب القمح

وقال الداودي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه برفع سعر أردب القمح المورد من المزارعين موسم 2023 ليصل سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط وذلك لدعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم سوف يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

مواقع توريد القمح في قنا

يذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع مديريتيّ التموين والزراعة اتخذت كافة التدابير التي تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 4 صوامع معدنية ، و9 شون ، و بنكر واحد ، بإجمالى سعة تخزينة تصل إلى 232 الف و 805 طن قمح وتفصيلها كالتالي: (صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 ألف طن - صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 ألف طن - صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 ألف طن - صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 الف طن - بنكر قوص بسعة تخزينية 24 ألف طن - شونة قوص بسعة تخزينية 5 آلاف طن - شونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 آلاف طن - شونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن - شونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن - شونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طنا - شونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طنا - شونة نجع حمادى بسعة تخزينية 335 طن - شونة نقادة بسعة تخزينية 335 طنا - شونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طنا)، حيث إن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 75 ألف و104 أفدنة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و352 أردبا.