«الكهرباء»: تواجد الأطقم الطبية وانتظام الطوارئ بمستشفى ألماظة في العيد

أكّد الدكتور عبداللطيف الجيار القائم بأعمال رئيس قطاع القاهرة الطبي ومدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة لشركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ضرورة تواجد الأطباء والأطقم الطبية والتمريض خلال فترة العيد مع انتظام عمل الطوارئ طوال أيام العيد والإجازة من خلال متابعة دورية ومستمرة من قبل مدير عام مستشفى الكهرباء بألماظة والاطمئنان على انتظام الشيفتات المختلفة مع تأكيد توافر الأدوية والمهمات الطبية لكل قسم.

تسهيل حصول المرضى والمترددين على المستشفى أفضل وأجود خدمة

وأشار «الجيار»، خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي أجراها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية للتأكّد من سير وانتظام العمل داخل أقسام مستشفى الكهرباء بألماظة، والوقوف على ما يحدث وما يتمّ اتخاذه من إجراءات متعلقة بتسهيل حصول المرضى والمترددين على المستشفى أفضل وأجود خدمة.

وطالب «الجيار» خلال الجولة بضرورة حسن التعامل مع المرضى وأسرهم وتقديم كل سبل الراحة والتعاون حتى يشعر الجميع بالطمأنينة والسكينة وهو ما تسعى مستشفى الكهرباء إلى تنفيذه واقعيًا.

الاطمئنان على عمل المطبخ بكامل طاقته لتوفير وجبات صحية للمرضى

وحرص «الجيار» خلال جولته، التفقدية الاطلاع على كشف حضور الأطباء والعاملين وأطقم التمريض والاطمئنان على عمل المطبخ بكامل طاقته لتوفير وجبات صحية للمرضى داخل المستشفى بعدها أجرى زيارة لبعض الأقسام الموجودة في المستشفى استمع خلالها لعينات مختلفة من المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، مؤكّدًا ضرورة حصول أي مريض على خدمات متميزة داخل مختلف أقسام المستشفى.